Aldiouma Sow décèle les « faux comptes » de Mansour Faye et demande au procureur de s’autosaisir

iGFM-(Dakar) Le Secrétaire national chargé des élections de Pastel, Aldiouma Sow estime que l’Etat n’a aucun argument valable pour justifier le report des prochaines élections locales. Il invite les autorités à respecter le calendrier électorales. Le juriste a également fustigé la voie adopté par l’Etat du Senegal pour proroger les mandats des conseillers départementaux et municipaux » élus le 29 juin 2014 et le report des élections au plus tard le 28 mars 2021 . « Ce n’est pas à l’assemblée nationale de fixer la date des élections. L’Article L 63 du code électoral dit clairement que la date des élections est fixée par un décret.

Par ailleurs, le responsable de Pastef a qualifié d’échec la gestion de la Covid-19 par l’Etat du Sénégal. Il a également demandé au procureur et aux organes de controle de s’autosaisir pour éclairer la lanterne des sénégalais dans la gestion des fonds destinés à la riposte sanitaire. S’agissant de la distribution de l’aides alimentaire, le bilan rendu public par Mansour Faye ne reflète pas la réalité. « Il y’a un dépassement sur le budget accordé à Mansour Faye », a déclaré Aldiouma Souma sow dans l’émission RFM matin.