dimanche 28 novembre 2021 • 1683 lectures • 1 commentaires

Actualité 42 mins Taille

iGFM - (Dakar) Les usagers de l’autoroute à péage pourraient subir des désagréments à partir de demain lundi. Secaa SA, le concessionnaire explique pourquoi.

C’est un élément à prendre en compte pour ceux qui veulent emprunter l’autoroute à péage, dans les prochains jours, pour aller prendre un vol à l'Aibd par exemple. Secaa Sa (ex Eiffage), le concessionnaire, a annoncé qu’en raison de la tenue de conférences internationales au Cicad, et sur demande des autorités administratives, les couloirs dédiés aux cortèges seront réservés dans les gares de Thiaroye et de Rufisque. «Ces mesures pourraient occasionner des gênes sur le passage au péage», indique-t-il. En plus clair, la fluidité du trafic pourrait être entravée. Ce, du 29 au 30 novembre et du 2 au 8 décembre 2021. Prenez vos précautions.