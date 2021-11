lundi 8 novembre 2021 • 751 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Horizons sans frontières alerte. Une nouvelle vague d’expulsions d'immigrants Sénégalais a été enclenchée en Allemagne et en Espagne.

Boubacar Seye, le président de la structure informe que des «informations alarmantes parvenues à Horizon Sans Frontières ce matin, font échos d’expulsions de ressortissants Sénégalais en provenance d’Allemagne et d’Espagne». Et ils seraient au nombre de 22 en situation irrégulière, 10 en Allemagne et les 12 autres en Espagne, renseigne-t-il.



«Un vol spécial aurait été affrété par le Frontex pour effectuer cette phase de rapatriement, il quittera l’Allemagne cette nuit avec une escale prévue en Espagne avant d’atterrir à Dakar ce Mardi 9 Novembre 2021. Parmi les personnes expulsées figurent des migrants ayant vécu plus de 8 années en Allemagne avec des enfants scolarisés dans le pays», dénonce M. Sèye.