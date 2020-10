mercredi 28 octobre 2020 • 125 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Défait avec toute son équipe à Séville(1-0) , le gardien de Rennes, Alfred Gomis, admet avoir été confronté à une équipe supérieure.

« On sait bien qu'on avait une équipe très très forte en face, qui a gagné six fois la Ligue Europa. C'est une top équipe continentale, c'était vraiment compliqué. On a proposé des choses intéressantes, on s'est créé des occasions. Mais on doit s'améliorer. »