Un an seulement après son arrivée, Edouard Mendy est parti du côté de Chelsea. Le Stade Rennais s'est donc mis en quête d'un nouveau gardien de but à l'heure d'aborder la première Ligue des Champions de son histoire. Après quelques noms comme Alphonse Areola, Kevin Trapp, Rui Silva ou encore Predrag Rajkovic, le choix du club breton s'est finalement porté sur Alfred Gomis (27 ans), le gardien de Dijon. Montant de ce transfert : environ 15 M€, ce qui en fait l'un des gardiens les plus chers de l'histoire de la Ligue 1.

L'annonce vient d'être officialisée. «Après avoir souscrit à la traditionnelle visite médicale, Alfred Gomis, 27 ans, a paraphé un contrat de 5 ans avec les Rouge et Noir. Édouard Mendy parti à Chelsea, le Stade Rennais F.C. a trouvé son remplaçant dans les buts en la personne d’Alfred Gomis, son compatriote en sélection» dévoile le communiqué du Stade Rennais. Avec le Sénégalais et Romain Salin, l'actuel leader du championnat de France s'arme de deux gardiens capables de se concurrencer pour la place de numéro un, même si Gomis part logiquement avec une longueur d'avance.

Gomis venait de prolonger avec Dijon

Arrivé il y a seulement un an en France, l'ancien gardien de SPAL en Italie a réalisé un bel exercice de Ligue 1 avec le DFCO la saison dernière, participant largement au maintien du club dans l'élite. Gomis venait d'ailleurs de prolonger son contrat jusqu'en 2024, récompensant ses performances, d'où le montant assez élevé de ce transfert. Il effectuait également un début de championnat solide cette saison, malgré les trois défaites et un nul pour neuf buts encaissés.

Avec l'intérêt du Stade Rennais, Dijon n'avait pas beaucoup d'espoir de le conserver. Le club breton va jouer la Ligue des Champions cette saison et fait maintenant partie des effectifs très compétitifs en France. Avec la venue de Gomis, les Rouge et Noir ont réussi à trouver un gardien grand par la taille (1m96) du même profil qu'Edouard Mendy. Ils ont misé sur un contrat de 5 ans et espèrent bien que l'international sénégalais (10 sélections) sera à la hauteur de l'investissement.