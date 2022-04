dimanche 24 avril 2022 • 195 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Malgré le fiasco à la CAN 2021 et l’échec dans les barrages de la Coupe du monde 2022 face au Cameroun, le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, a officiellement annoncé ce dimanche qu’il va poursuivre ses fonctions. Le technicien a effectué cette annonce dans une vidéo de 50 minutes diffusée par la Fédération algérienne de football (FAF).

«Je suis plus que réceptif à cet engouement, à cette envie du peuple de nous voir continuer et c’est impossible de leur tourner le dos. Donc on se doit de continuer cette mission. On va le faire, comme on l’a fait, avec le cœur, avec tout notre investissement, avec toute notre envie, notre détermination, notre rage j’ai envie de dire», a expliqué l’homme qui a mené les Fennecs jusqu’au sacre à la CAN 2019.



Prochaine étape pour les Fennecs : les éliminatoires de la CAN 2023 qui débutent en juin et qui les verront affronter l’Ouganda, le Niger et la Tanzanie dans le groupe F.