iGFM (Dakar) Selon Footmercato, la Fédération algérienne de football "informe que la réclamation qu’elle a introduit auprès de la FIFA sera soumise à la Commission de discipline pour examen et décision le 21 avril 2022."

Depuis une semaine, l'Algérie vit des heures difficiles. En effet, les Fennecs ne digèrent toujours pas leur élimination face au Cameroun lors des qualifications au Mondial 2022 (2-1). Jeudi dernier, on apprenait d'ailleurs que la FAF avait officiellement demandé à rejouer cette rencontre puisque les Verts estimaient que l'arbitrage avait été litigieux. Hier soir, la Fédération Algérienne de Football a fait un point sur l'avancée de ce dossier via un communiqué de presse publié sur son site officiel.



«La Fédération algérienne de football informe que la réclamation qu’elle a introduit auprès de la FIFA sera soumise à la Commission de discipline pour examen et décision le 21 avril 2022. Pour rappel, cette réclamation concerne le match-retour des barrages de la Coupe du monde – Qatar 2022 ayant opposé l’Algérie au Cameroun le 29 mars dernier à Blida». Les joueurs de Djamel Belmadi devraient donc être bientôt fixés.