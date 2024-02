mercredi 24 janvier 2024 • 1791 lectures • 0 commentaires

Sport 4 semaines Taille

iGFM (Dakar) Comme pressenti suite au nouveau fiasco à la CAN 2023, Djamel Belmadi va quitter son poste de sélectionneur de l’Algérie, a annoncé le président de la Fédération algérienne de football.

Alors que la délégation algérienne est en train de quitter Bouaké et la Côte d’Ivoire pour rentrer au pays, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi a annoncé le départ de Belmadi, avec qui il est parvenu à un accord pour rompre son contrat, qui courait jusqu'en 2026.



"Accord à l'amiable"



"J'ai rencontré le sélectionneur national, M. Djamel Belmadi, pour discuter des conséquences de cette amère élimination, et nous sommes parvenus à un accord à l'amiable pour rompre notre collaboration et le contrat qui lie le sélectionneur à la Fédération Algérienne de Football. Nous remercions l'entraîneur Djamel Belmadi pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière ", a écrit le dirigeant sur X.



— صادي وليد (@walidsadioffic)