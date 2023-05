jeudi 11 mai 2023 • 121 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Sorti sur blessure, à l'occasion de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre son club de l'AC Milan et le grand rival de l'Inter, Ismaël Bennacer est contraint de déclarer forfait pour le reste de la saison.

Non seulement le milieu de terrain de 25 ans s'est incliné à domicile avec son équipe (0-2), compromettant fortement les chances de qualification pour la finale de la coupe aux grandes oreilles, mais il s'est aussi blessé dès la 18ème minute de jeu. Remplacé par le brésilien Junior Messias, c'est donc depuis le banc de touche qu'il a assisté à l'impuissance de ses coéquipiers. Déjà menés 2-0 au bout de 11 minutes grâce à des réalisations d'Edin Džeko et d'Henrikh Mkhitaryan, les joueurs du Milan AC n'ont pas su trouver la faille pour revenir dans la partie, se contentant de 2 maigres tirs cadrés. Une déception pour tout le peuple Rouge et Noir et pour Bennacer, qui vient très probablement de tirer une croix sur son rêve de vivre une finale de Ligue des Champions.



Également forfait pour la fenêtre de juin



D'après le média Sky Italia, le meilleur joueur de la CAN 2019 souffre d'une lésion post-traumatique du cartilage du condyle fémoral latéral du genou droit. Un nom de blessure XXL, tout comme la durée d'indisponibilité, qui devrait être au minimum de deux mois d'après les estimations du corps médical. La finale de la Ligue des Champions se déroulera le 10 juin prochain, soit dans un peu moins d'un mois. Les chances de voir Ismaël Bennacer la disputer – en misant dans le même temps sur une hypothétique remontada de son équipe – sont infimes si ce n'est inexistantes.



Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il devrait aussi manquer le prochain rassemblement en sélection, lors duquel les Fennecs vont affronter l'Ouganda au Cameroun dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023 et disputer un match amical. Pour l'ancien joueur d'Empoli, il s'agit d'un coup d'arrêt – certes tardif – mais qui intervient sans doute au pire moment de la saison. Jusqu'à présent, le natif d'Arles réalisait un exercice 2022-2023 relativement convaincant avec les Rossoneri (28 matchs, 2 buts en championnat et 10 matchs, 1 but en LDC), au point de susciter l'intérêt de Manchester City d'après de récentes rumeurs. En attendant de nous émerveiller de nouveau par ses frappes ultra puissantes et son panache sur le terrain, on lui souhaite un prompt rétablissement.



Avec Afrikfoo