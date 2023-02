vendredi 3 février 2023 • 134 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le sélectionneur algérien Madjid Bougherra dit vouloir faire plaisir à ses compatriotes en remportant samedi le titre du Championnat d'Afrique des nations 2022 (CHAN) face au Sénégal en finale.

"Dieu merci, nous avons atteint la finale. C'était notre premier but depuis le début. Nous essaierons de le gagner. Nous voulons gagner le match en 90 minutes. Il ne reste que 90 minutes pour embrasser le trophée. Rien n'est comparable au moment où notre peuple se réjouit. Nous avons retrouvé notre forme physique et nous nous sommes reposés après le match de demi-finale.



Le match sera difficile pour les deux équipes. Nous avons joué contre le Sénégal en match amical. C'est une bonne équipe qui mérite d'atteindre la finale avec tout le respect que je dois à toutes les autres équipes. Par conséquent, le match sera difficile et fort, et chaque match a ses propres spécifications.



Nous connaissons certainement bien le Sénégal, et ils nous connaissent bien. Ils ont concédé un but dans le tournoi, et nous savons ce que nous ferons. Ce match sera différent. Nous avons travaillé pendant un an et demi et tout ce travail sera évalué en un match. J'ai dit aux joueurs que cette rencontre est cruciale et que vous devez vous sacrifier pour votre pays", a déclaré Bougherra lors de la conférence de presse d'avant-match vendredi.