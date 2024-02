jeudi 29 février 2024 • 163 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) La Fédération Algérienne de football (FAF) a annoncé, ce jeudi, la finalisation de l’accord désignant le nouveau sélectionneur national. L’entraîneur Bosniaque Monsieur Vladimir PETKOVIC est le nouveau sélectionneur national“, a officialisé l'instance.

Le successeur de Djamel Belmadi est enfin connu ! Après de multiples contretemps ces derniers jours, la Fédération algérienne de football (FAF) a officialisé ce jeudi la nomination de Vladimir Petkovic au poste de sélectionneur des Fennecs.



Petkovic attendu à Alger, dimanche



Malgré une légère ouverture en début de semaine de la part de José Peseiro, choix numéro un de la FAF mais qui pourrait prolonger au Nigeria, la nomination de Petkovic ne faisait plus aucun doute depuis plusieurs jours et seul restait à connaître la date de son arrivée à Alger. Alors que des rumeurs incessantes circulaient à ce sujet mercredi, la FAF a aussi mis fin au suspense sur ce point en annonçant que “le nouveau sélectionneur national arrivera à Alger ce dimanche et animera une conférence de presse lundi”.