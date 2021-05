mardi 25 mai 2021 • 443 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Face à la presse, ce mardi, à Thies, Aliou Cissé s'est exprimé sur ses relations supposées tendues avec les cadres de l'équipe nationale dont Sadio Mané.

"Je pense que chaque entraîneur se base sur ses cadres. Nous avons des cadres. Depuis que je suis ici, je me base de ces cadres. Sadio Mané en fait partie, Il reste un grand joueur. Souvent, il a des attentes et objectifs personnels comme d'autres grands joueurs. Mais j'assimile ses objectifs personnels à ceux de l'équipe. Je préfère l'objectif de l'équipe, mais je le défendrai si c'est nécessaire",a-t-il fait savoir deux mois après le nul décevant contre l'eSwatini, qui avait éveillé de supposées tensions avec le numéro 10 des Lions, Sadio Mané. La preuve, ce dernier avait déclaré à la fin de la rencontre qu'il y a des choses à régler dans l'équipe.

"Aucun problème" actuellement dans la tanière

"Mon devoir aussi c'est de dire la vérité aux joueurs si c'est nécessaire. Mais je ne vois pas de problème dans la tanière même si les problèmes existent dans toute équipe. Le plus important est de savoir que le linge sale en famille. C'est ce que nous avons toujours fait. On a réglé pas mal de problèmes depuis six ans", a indiqué l'entraîneur des Lions, qui a convoqué ce mardi, 26 joueurs pour les deux matchs amicaux des Lions contre la Zambie et le Cap-Vert, prévus les 5 et 8 juin 2021, à domicile.