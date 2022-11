mardi 29 novembre 2022 • 559 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) Aliou Cissé a analysé la victoire de son équipe contre l'Equateur (2-1) comme celle du collectif.

"Cette victoire-là, on peut la dédier à beaucoup de gens, Bouba nous a quittés il y a deux ans. On peut dédier cette victoire à Bruno Metsu et à d'autres gens.



Notre groupe est expérimenté, il sait comment gérer ces matchs. J'ai la connaissance de ce groupe, je l'ai consititué depuis plus de sept ans et si Pape Gueye et Pathé Ciss sont là c'est parce qu'ils ont le niveau. Mais, une équipe c'est d'abord le collectif, mais pas l'individualité. J'ai un groupe capable de garder le score et de marquer. Cétait très important pour nous. C'est le but de Koulibaly qui nous amène là. Je pense que c'est l'émotion, c'est ce qui fait qu'on fait ce métier.



Ismaila Sarr, c'est un cadre, ce n'est pas un jeune joueur. Il faisait partie des tireurs, il a pris ses responsabilités et on le félicite.



Iliman Ndiaye, il faut aussi le féliciter et l'ensemble de l'équipe, s'il fait un bon match, c'est parce qu'il y a Sabaly et Gana Gueye qui sont à ses côtés. Je le dis encore, c'est la victoire du collectif.



Je voudrais dédier cette victoire à un homme qui fait des choses extraordinaires pour le pays, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Le nom de cet homme est Sadio Mané", a-t-il déclaré en conférence de presse d'apès-match.



Pour rappel, le Sénégal a battu l'Equateur par 2 buts 1 décrochant ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde "Qatar 2022".



Les Lions affronteront soit l'Angleterre soit les Etats-Unis.



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé Spécial à DOHA, QATAR)

