iGFM (Dakar) Aliou Cissé a analysé la qualification de son équipe, pour le 3e et dernier tour des qualifications pour le Mondial 2022.

"Cette qualification est dédiée au peuple sénégalais. Je pense que c'est mérité. Oui, elle aura un impact positif sur la CAN parce qu'à force de jouer les matchs, nous retrouvons une équipe qui joue ensemble depuis avec des automatismes. Je pense que ces matchs vont nous aider à préparer la coupe d'Afrique car ce sera la suite.

On s'attendait à cette qualification. Quand on est le Sénégal, on a un statut dans le monde, qu'on doit honorer avec les jeuurs qui constituent cette équipe nationale. Depuis six ans que nous voyageons partout en Afrique. Venir chercher les trois points ici, c'était notre objectif. C'est trop tôt de se projeter sur les deux prochains matchs (Togo et Congo en novembre). Nos joueurs vont jouer beaucoup de matchs même si ces deux vont nous permettre de revoir d'autres joueurs. Mais le Togo sera difficile, on sera attendu. Le Congo, ce sera chez nous. Il faut se reconcentrer car dans trois semaines, les choses vont arriver. Pour l'instant, cette victoire est dédiée au peuple et à tous ceux qui nous soutenu", a déclaré le sélectionneur des Lions du Sénégal, en conférence de presse d'après-match.