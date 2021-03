Aliou Cissé convoque 26 joueurs dont 5 nouveaux

iGFM (Dakar) Aliou Cissé, le sélectionneur national a convoqué 26 joueurs pour boucler les éliminatoires de la CAN 2021. On note les retours de Mbaye Diagne (West Brom), Keita Baldé (Sampdoria) et Abdoulaye Seck ( Antwerp) et l'arrivée de 5 nouveaux : Abdou Diallo (PSG), Nampalys Mendy (Leicester), Pape Matar Sarr (Metz), Youssouph Badji (Bruges) et Fodé Ballo Touré (Monaco). Déjà qualifiés pour la CAN, les Lions se déplaceront au Congo le 26 mars avant de recevoir l'eSwatini le 30 à Thiès.







