vendredi 11 novembre 2022 • 2037 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a donné des nouvelles de Sadio Mané, vendredi, lors d'une conférence de presse, pour l'annonce de la liste des Lions pour la Coupe du monde.

"Comme vous le savez, on a envoyé un médecin à Munich depuis hier ou avant hier. Sadio a passé toute la journée d'hier à Munich. Mais présentement, Mané est en Autriche pour pousser les examens complémentaires. La bonne est qu'il n'y a pas d'opération. On se verra la semaine prochaine. On aura une semaine ou 10 jours pour voir l'évolution de sa blessure.



J'ai décidé de le mettre dans le groupe parce qu'on a connu cela avec Sarr lors de la CAN. Sadio est important pour le groupe, raison pour laquelle je l'ai retenu. On fera le nécessaire pour le récupérer. Mais perdre Sadio ce n'est pas quelque chose de mince pour nous et pour le football africain. Je n'ai pas envie de penser à ça. Nous ferons le nécessaire pour le récupérer", a-t-il déclaré.





