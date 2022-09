vendredi 23 septembre 2022 • 187 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En conférence de presse de veille de match, Aliou Cissé a évoqué plusieurs sujets : le match amical Sénégal-Bolivie, les choix pour la Coupe du monde, le sytème de jeu...

Veille de match Sénégal-Bolivie dans le cadre de la préparation en vue de la Coupe du monde de la FIFA "Qatar 2022" (20 novembre-18 décembre). Le sélectionneur des Lions répondait aux questions des journalistes présents, dans la salle de conférence du Stade de La Source d’Orléans. Morceaux choisis avec Wiwsport.



Les choix de joueurs pour la Coupe du monde



L’Equipe Nationale est une porte d’entrée et de sortie mais, depuis quelques temps, j’ai gardé l’ossature du groupe. 85, 90 ou 95% de l’effectif est là depuis le début de cette aventure. Il y a des garçons qui s’étaient blessés et qui reviennent, comme Krépin Diatta (présent à ses côtés en conférence de presse). Il y a également eu ceux qu’on a vus intéressants et qui sont venus renforcer. Mais, en réalité, l’ossature est là depuis pratiquement 5 ou 7 ans.



C’est vrai, si nous regardons la semaine d’entraînement, cela (l’apport des nouvelles arrivées) ne nous étonne pas. S’ils sont venus en Equipe Nationale, c’est parce qu’ils ont de la qualité. Ils confirment tout le bien qu’on pense d’eux. Demain sera l’occasion idéale pour pouvoir donner du temps de jeu à ces garçons qui n’ont pas l’habitude de joueur. Après, à la fin de ce stage, on fera un point pour sortir le groupe le plus équilibré et homogène possible.



Le type de match attendu contre la Bolivie



Le choix d’affronter la Bolivie n’est pas anodin, c’est bien réfléchi. On a pensé de devoir jouer une équipe d’Amérique du Sud avant la Coupe du Monde, et on a l’occasion de le faire avec la Bolivie. Les équipes d’Amérique du Sud sont souvent bien organisées, elles mettent de la densité et de l’agressivité dans leur jeu. Demain, ce sera tout sauf un match amical. Il y aura de l’intensité et de l’agressivité. L’Equateur peut être dans cette agressivité, même si ce ne sont pas les mêmes équipes tactiquement. Je pense qu’on sera servi.



L'importance de cette rencontre amicale



Il faut d’abord jouer. On a deux matchs de style différent dans cette trêve. C’est très intéressant de continuer à nous améliorer sur notre fond de jeu et sur le plan tactique. On doit mettre en place notre projet de jeu. Mais au-delà de gagner, ce qui est important, il faut donner du temps de jeu à d’autres joueurs pour qu’ils s’expriment pour enfin qu’on puisse avoir en novembre une liste homogène et cohérente. C’est l’ambition dans ces deux matchs amicaux.



Le système de jeu



Ça peut évoluer. On a le potentiel de jouer dans un 3-5-2. D’ailleurs, la plupart de nos défenseurs jouent avec ce système en club. Je l’ai essayé au moins quatre fois depuis que je suis à la tête de cette sélection. A deux mois de la Coupe du Monde, il est très difficile de pouvoir faire une révolution sur le plan tactique, même si nous sommes en déséquilibre sur certains postes. Mais on a essayé des choses à l’entraînement et on aimerait les essayer dans ces deux matchs. On va rester fidèle à ce que nous savons faire, sur la stratégie et la tactique qui nous a fait ce que nous sommes aujourd’hui, ce qui nous a fait gagner la Coupe d’Afrique et qui nous a qualifier à la Coupe du Monde. Il peut y avoir une évolution pendant le match.



La composition de l'équipe



Les deux me vont. Dans les périodes actuelles, il faut rallier les deux. Ce qui est important est de ne pas faire une révolution. Il faut essayer d’ouvrir l’équipe tout en gardant une ossature qui permettra aux nouveaux et les plus expérimentés de pouvoir s’exprimer. Quand on regarde le timing avec la Coupe du Monde, c’est maintenant ou jamais de donner l’occasion à d’autres.

