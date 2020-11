mercredi 11 novembre 2020 • 70 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) Boulaye Dia (23 ans) crève l'écran avec Reims, on lui prédit déjà un avenir digne des plus grands. Le meilleur buteur de la Ligue 1 française (8 buts en 8 matchs) est encensé par son entraîneur Aliou Cissé qui l'a convoqué pour la double confrontation avec la Guinée Bissau, mercredi 11 (Thiès) et dimanche 15 novembre (Bissau).

"Si on est allé le voir c’est parce que nous pensons que c’est un bon joueur. Il y a énormément de qualités et il rejoint un groupe avec des joueurs de qualité. Il fait de bonnes choses avec Reims et il est régulier depuis deux ou trois ans. Je le félicite pour cette place de meilleur buteur de la Ligue 1. Je l’encourage à continuer sur cette lancée et être prêt à répondre quand on aura besoin de lui", a relevé Cissé, qui devra compter avec lui dans les prochaines échéances : la CAN et le Mondial 2022.

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux)