dimanche 4 décembre 2022

Aliou Cissé a un penchant pour le système plutôt défensif. Demba Bâ qui a été sous ses ordres en 2015, a raconté, dans les colonnes de «The Atletic», une anecdote à ce propos.

«J'étais encore dans l'équipe du Sénégal quand Aliou Cissé a pris ses fonctions d'entraîneur en 2015. Lors d'une de ses premières réunions d'équipe, avant que nous ne disputions un match, il a demandé si nous savions quelle équipe il appréciait le plus en termes de jeu. Nous avions beaucoup de talent et nous nous attendions donc peut-être à ce qu'il dise Barcelone à cause de leur football attrayant, mais quand personne n'a répondu après 10 secondes, il nous a dit lui-même : Atletico Madrid.



À ce moment-là, nous savions ce qui nous attendait et cela n'a pas beaucoup changé. Cissé est un entraîneur très défensif. Quand on regarde notre triangle à l'arrière - Edouard Mendy dans les buts, Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly au milieu de terrain - on a une grande qualité.



La façon dont nous défendons en tant qu'unité est probablement notre plus grande force. Et il est plus facile de gagner une Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique des Nations en ayant ces tactiques que de gagner une campagne plus longue de 38 matches.



La réalité est la suivante : l'équipe qui remporte les ligues jouera un football exceptionnel. Mais regardez la dernière Coupe du monde. La France l'a emporté avec une belle base défensive puis beaucoup de rythme devant pour contre-attaquer. Et ces qualités peuvent être une menace contre n'importe quelle équipe qui nous joue. »