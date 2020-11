mardi 3 novembre 2020 • 103 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Au micro de la FSF TV, Aliou Cissé est revenu sur la défaite frustrante contre le Maroc (1-3) en amical. Le sélectionneur des Lions qui reconnaît une pression positive, a indiqué qu’il y aura moins d’erreurs face à la Guinée Bissau dans une semaine.

« Il y a une pression positive. Une pression de bien faire le travail, d’encourager mes joueurs, de faire des résultats. Je pense que c’est le leitmotiv de tous les entraîneurs. Tout le monde a envie de faire de bons résultats et effectivement quand on n’en fait pas», a-t-il déclaré, après la publication de la liste des 25 joueurs qui vont affronter la Guinée Bissau, lors de la double confrontation, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.

« Moins d’erreurs contre la Guinée Bissau »

« Les choses ne se passent pas tout le temps comme on a envie que cela se passe. Mais ce n’est pas pour autant qu’on peut dire qu’on est sous pression. L’opposition amicale contre le Maroc intervient au moment où nous sommes restés un an sans se retrouver. Ce regroupement était très important pour nous dans notre processus de reconquête. Sur ce match là, notre effectif a beaucoup évolué en raison des nombreuses absences. Sur le résultat au Maroc, on a pris des enseignements. Et ils nous permettront de faire moins d’erreurs contre la Guinée Bissau et pour le futur», a conclu Cissé, qui vise la victoire face aux Djurtus.

Pourr appel, le Sénégal a retrouvé ses cadres qui étaient absents face au Maroc. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Alfred Gomis sont parmi les 25. Le match aller se jouera à Thiès, le 11, celui du retour, le 15, à Bissau. Les Lions sont leaders de leur groupe avec deux victoires en autant de sorties.