iGFM (Thiès) A la veille d'un match aller capital face à la Guinée Bissau, à Thiès, Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions du Sénégal a indiqué que ces hommes sont aucun doute motivés et engagés pour remporter la double confrontation, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.

"La qualité première d’un international est la motivation. Je n’ai aucun doute aujourd’hui que les garçons sont motivés pour engranger le maximum de points pour se qualifier. Ils sont tous engagés et déterminés à l’idée de se qualifier lors de cette double confrontation", a déclaré Cissé en conférence de presse, au stade Lat Dior.

"l’idée de pouvoir se qualifier" à l'issue de cette double confrontation

En cas de victoires, les Lions du Sénégal seraient qualifiés pour Cameroun 2022. Aliou Cissé et ses hommes sont conscients de cela. "C’est un match de qualification qui est très important. On est conscients que gagner ces deux matches nous qualifierait. J’ai eu à le dire lors de la publication de la liste. On prépare ce match de la même manière qu’on a prépare les éliminatoires de la CAN 2017 et 2019. On va vers un match compliqué et difficile, mais on prépare cette rencontre avec beaucoup de sérénité et de concentration au regard de la qualité de l’expérience de l’équipe", a conclu le sélectionneur national.

Pour rappel, les Lions accueillent les Djurtus, ce mercredi (16h00), à Thiès pour le match aller, avant de se déplacer à Bissau, dimanche pour la manche retour.

Ils sont leaders de leur groupe avec six points.

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux)