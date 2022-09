mercredi 28 septembre 2022 • 663 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a justifié en conférence de presse, le faible temps de jeu d'Ilimane Ndiaye depuis son arrivée en équipe nationale du Sénégal, en juin dernier. Ce malgré ses belles prestations en club (Sheffield United).

"La concurrence tout simplement. Quand on a devant des joueurs comme Sadio Mané, Krépin Diatta, Boulaye Dia, il y a une grosse concurrence avec des garçons qui ont du vécu avec l’équipe nationale", a-t-il expliqué après le match nul (1-1) contre l'Iran.



"Il y a une grosse concurrence à son poste"



"Je connais très bien les qualités d’Ilimane Ndiaye mais, comme je l’ai dit, en équipe nationale il y a une grosse concurrence à son poste. Malgré tout, on essaie de lui donner du temps de jeu, c’est un garçon en qui on croit, nous sommes conscients de ce qu’il est capable d’apporter à l’équipe. Mais, quand vous arrivez dans une équipe, il faut petit à petit s’intégrer et faire son petit trou", a soutenu le sélectionneur des Lions du Sénégal, indiquant que l'attaquant de Sheffield United est en train de faire les bouts de match qu’on lui donne."