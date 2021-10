vendredi 8 octobre 2021 • 208 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) En conférence de presse, ce vendredi, à Thies, Aliou Cissé, a déclaré que l'équipe du Sénégal ne sous-estime pas la Namibie, son adversaire de ce samedi, dans le cadre de la 3e journée des qualifications pour le Mondial 2022.

"J'ai de beaux souvenirs de la Namibie. Entre la Namibie et le Sénégal, ce sont des confrontations qui datent de longtemps depuis 2001, alors que j'étais joueur. Donc, je garde de beaux souvenis. Pour le match, il faut s'adapter et avoir de l'ambition. Les joueurs ont envie d'aller à cette Coupe du monde mais on ne sous-estime pas la Namibie. Pour le retour du public, je pense que c'est une bonne chose. Quant au groupe, tout le monde est opérationnel sauf Boulaye Dia qui est forfait. Mais, il a effectué le déplacement pour que les médecins constatent sa blessure", a déclaré le sélectionneur des Lions du Sénégal, en conférence de presse de veille de match. Cette rencontre entre le Sénégal et la Namibie aura lieu, ce samedi à 19h00, au stade Lat Dior de Thies, dans le cadre de la 3e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux à Thies)