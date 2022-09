mardi 27 septembre 2022 • 343 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a analysé le nul (1-1) de son équipe contre l'Iran, ce mardi, à Vienne, lors de son dernier match amical du mois de septembre.

"Quand on voit le ratio qu'on a, on se dit qu'il faudra mettre les occasions. Il faut travailler l'efficacité. C'est la finition qui manque. Mais ce nul ne m'inquiète pas, on a des joueurs qui peuvent marquer des buts. S'il y a plus de défenseurs, il faut avoir des combinaisons, de la qualité technique et faire les bons choix. C'est difficile de marquer des buts, mais je ne suis pas inquiet. C'est la finition qui manque, mais le contenu n'a pas manqué", a déclaré le sélectionneur de l'équipe du Sénégal.

