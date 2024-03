vendredi 8 mars 2024 • 399 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Comme annoncé par IGFM, hier soir, Aliou Cissé a été reconduit à la tête de l'équipe du Sénégal par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le porte-parole de la FSF, Seydou Sané, justifie ce choix lors d'un entretien téléphonique.

"Après exploitation des différents rapports, le Comex (Comité exécutif) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) estime que malgré l'élimination précoce du Sénégal contre le futur vainqueur de la compétition, la Côte d'Ivoire, des progrès notoires ont été relevés dans l'organisation et la participation de la CAN 2023 (Coupe d'Afrique des Nations). Le COMEX salut l'engagement des joueurs et de l'encadrement. Le Comité exécutif renouvèle aussi à Aliou Cissé sa confiance et l'engagement à poursuivre sa mission en vue de l'atteinte des objectifs à venir", a-t-il expliqué au téléphone avec iGFM. "À savoir la qualification CAN 2025 et la Coupe du monde 2026 conformément à la vision Manko Wuttu Ndamli", a précisé Seydou Sané.



Au poste depuis 2015, Aliou Cissé devient le sélectionneur le plus capé sur le banc des Lions du Sénégal