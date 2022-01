samedi 29 janvier 2022 • 957 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé s'est exprimé sur l'hébergement de son équipe à Yaoundé en prélude au quart de finale de la CAN 2021, contre la Guinée équatoriale, ce dimanche (16h GMT).

"C'est vrai que Tagidor était l'environnement parfait, on était bien installés à Bafoussam. Des gens nous ont mis dans les meilleurs conditions. C'est le moment de les remercier. En venant à Yaoundé, on savait qu'on allait pas avoir les mêmes conditions. L'environnement à Bafoussam était différent. Mais, il ne faut pas chercher des problèmes à côté. Je n'ai pas envie de me focaliser sur ça. Je me concentre sur le match de demain", a-t-il déclaré en conférence de presse.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)