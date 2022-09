vendredi 16 septembre 2022 • 946 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'absence de Saliou Ciss pour les deux prochains matchs amicaux de l'équipe du Sénégal contre la Bolivie et l'Iran est le fait marquant à deux mois de la Coupe du monde. Aliou Cissé a tenté de justifier sa non-convocation.

"Saliou Ciss n’a pas de club, donc j’ai pas pu le prendre, je fais du cas par cas. Il y’a des joueurs qui n’ont pas de club, ou de temps de jeu. Donc pour moi un garçon qui n’a pas de club ne peut pas prétendre à une sélection", a expliqué le sélectionneur national, Aliou Cissé, lors de la publication des 29 joueurs retenus pour défier la Bolivie et l'Iran les 24 et 27 septembre prochains en France et en Australie. "Nous espérons que le cas de Saliou Ciss sera réglé dans les prochaines semaines", a-t-il indiqué au sujet du meilleur arrière gauche de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.



En attendant de trouver un club, Ciss s'entraîne à Diambars.