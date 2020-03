Aliou Sarr : « Air Sénégal aura un lourd financement pour sa relance »

iGFM-(Dakar) Avec cette pandémie qui bouleverse le monde entier et qui n’épargne pas le secteur du tourisme et du transport aérien, Aliou Sarr, le ministre sénégalais en charge de ces deux secteurs, annonce que la compagnie aérienne sénégalaise aura une forte subvention de la part du chef de l’Etat pour le plan de relance. »Air Sénégal avait commencé à se faire une place importante dans le secteur aérien aussi bien à l’international qu’en sous-régional. Donc, il faut la relancer pour qu’elle puisse continuer à être un des leaders en Afrique. Donc une forte subvention lui sera accordée par le chef de l’Etat », dit il à nos confrères de RFM matin. Il ajoute : »une compagnie aérienne participe aussi à la transformation économique, donc un centre de formation aux métiers aéronautiques et en maintenance sera mis sur pied pour la formation du personnel de Air Sénégal pour qu’elle ne perde pas sa place de leader après cette crise de de Covid 19″.