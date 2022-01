mardi 25 janvier 2022 • 128 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Alioune Badara Ly, le candidat de "Euleuk Sénégal", est sorti victorieux du scrutin de ce dimanche dans son fief politique de Koungheul.

Le Directeur des Paysages Urbains et des Espaces Publics a ,ainsi, opéré une véritable razzia en mettant KO le Maire sortant et candidat de la Coalition Benno Bokk Yakkar, Mayacine Camara. Donnant ses premières impressions, Badou Ly comme on l'appelle avec un brin de fierté, dira:"Je remercie d'abord mes parents.Chapeau à Maman. J'ai une pensée pieuse à mon défunt père. Que la bénédiction divine continue de jaillir sur lui. Je remercie et félicite tous mes militants et sympathisants qui se sont donnés à fond pour aboutir à ce résultat fort appréciable, très positf. Le verdict des urnes vient de nous donner largement vainqueur de cette élection et cette victoire , je voudrais la dédier à son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour sa confiance placée en ma modeste personne. Il m'a toujours soutenu dans mon projet politique. Je ne le remercie jamais assez", a réagi le tombeur de Mayacine Camara.