Alioune Daffe: "Le facteur humain est la cause principale des accidents"

iGFM-(Dakar) A en croire le Consultant en Sécurité routière et Vice-président et porte-parole des autoécoles du Sénégal, Aliou Daffe, le mauvais comportement des usagers de la route est la cause fondamentale des accidents au Sénégal. "Le problème, C’est le facteur humain.", a-t-il dit dans l'émission Jakarlo Bi de la TFM. Il exige par ailleurs, "des sanctions coercitives pour éduquer le conducteur Sénégalais."

«Entre le régime d’Abdoulaye et Macky Sall, il faut reconnaitre que le Sénégal a de nouveaux types de chaussées. Elles sont faites en enrobés denses. Il y’a beaucoup plus de sécurité. Il faut également reconnaitre que autorités ont fait des efforts considérables pour le renouvellement du parc automobile. Donc le problème n’est plus à ce niveau. Le facteur humain est la cause fondamentale des accidents au Sénégal», a-t-il déclaré dans l’émission Jakarlo bi de la Tfm.







