dimanche 4 octobre 2020 • 34 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le musicien Alioune Mbaye Nder était, ce samedi, en visite dans la ville religieuse de Touba. Ce en prélude du grand Magal commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.

Accompagné d’une forte délégation, le chanteur a été reçu par le porte-parole de la communauté mouride, Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre, qui a magnifié son geste.

L’artiste est revenu, en détails, sur cette visite :

«Je rends grâce à Dieu et remercie tous les chefs religieux, particulièrement mon guide Serigne Babacar Sy Mansour et Serigne Mountakha Mbacké".

Alioune Mbaye Nder d'ajouter : "Je suis venu avec un ami et frère Alioune Bâ. Nous sommes là en tant que mouride et talibé pour apporter notre partition et recevoir des prières".

Et de conclure : "Al Maktoum disait si tu n’as pas de quoi acheter un parfum, andal ak kouy diay parfum koula rombe néla sa parfum bi nekh alors que nangou wo sakh. Serigne Touba limou défal derr bou nioul meunou ñouko faye lolou. Mo waral sama gnew fi".

Mame Fama GUEYE