Alioune Mbaye Nder: « Nagni Bayi Teguanté Beut, Nit Day Positif »

samedi 22 octobre 2022

iGFM – (Dakar) Une pensée positive mène toujours à une action positive, dit-on. L’artiste Alioune Mbaye Nder l’a bien compris, qui sensibilise sur les crises de valeurs. Dans son rôle de porteur de voix, Nder signe son come back avec Prince art et risque de chambouler le planning culturel. Et Alioune Mbaye demande aux fans de rester positifs.



