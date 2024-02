lundi 26 février 2024 • 436 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Candidat recalé à l'élection présidentielle sénégalaise, pour le compte de la coalition Convergence pour une alternative progressiste en 2024 (CAP 2024), Alioune Sarr, a demandé lundi à Diamniadio, la reprise du processus électoral.

Selon le représentant du Collectif des candidats "spoliés", le "processus électoral doit être revu". Alioune Sarr a insisté sur le fait que le "fichier doit être disponible pour les 900 000 électeurs sénégalais."



Il n'est pas le seul. En effet, Cheikh Abdou Mbacké Bara Doli et Thione Niang ont aussi réclamé une reprise du processus électoral.



Pour rappel, le Président Macky Sall a dit auparavant vouloir organiser la présidentielle avant l'hivernage. "Ma volonté et mon vœu le plus cher, c’est de faire tenir l’élection présidentielle dans les meilleurs délais. Ceci, avant l’hivernage prochain. Et dans la paix. Le gouvernement y travaille déjà pour une parfaite organisation logistique de l’élection comme d’habitude."



Ces déclarations ont eu lieu, lors de l'ouverture du dialogue national auquel prennent part des acteurs politiques et sociaux à Diamniadio pour discuter de la date de l'élection présidentielle.

