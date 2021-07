jeudi 15 juillet 2021 • 279 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon un nouveau bilan, au moins 19 personnes ont été tuées et environ 70 sont portées disparues dans de violentes pluies et inondations dans l'ouest de l'Allemagne où six maisons ont été emportées dans une rivière, a indiqué jeudi la police.

Les pluies diluviennes qui tombent depuis mercredi 14 juillet ont gonflé les rivières, arraché des arbres et provoqué des inondations dans l’ouest de l’Allemagne. Ces intempéries ont déjà fait au moins 19 morts, ont indiqué les autorités locales. Le précédent bilan faisait était de 11 morts. Il a été revue à la hausse suite à l'annonce du décès de 8 personnes par le district d'Euskirchen, en Rhénanie du nord-Westphalie.

Mais ce bilan pourrait s’alourdir. Dans la commune de Schuld, au sud de Bonn, où six maisons se sont écroulées et d'autres menacent, les autorités estiment qu’il y a environ 70 personnes portées disparues.

État de catastrophe naturelle dans le sud

Les opérations de secours sont toujours en cours mais sont perturbées par les accès bloqués. Les autorités appellent donc les Allemands touchés par les intempéries à rester chez eux si possible et à « se déplacer dans les étages supérieurs si nécessaire ».

De violentes intempéries ont déjà touché une partie du pays ces derniers jours. Un pompier a trouvé la mort dans le nord et l’état de catastrophe naturelle a été décrété dans le sud du pays. Les régions de Sarre et du Mecklembourg-Poméranie antérieure, dans le nord-est de l’Allemagne, ont été placées en état d'alerte aux orages.

RFI