lundi 23 novembre 2020 • 157 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Sonné après la terrible défaite de l’Allemagne contre l’Espagne (0-6), Joachim Lôw est depuis la cible de toutes les critiques outre-Rhin. La presse locale réclame la tête d’un sélectionneur en poste depuis 2006, mais pour le moment, le staff de la Nationalmannschaft fait corps derrière Löw. Cependant, la fédération allemande (DFB) vient d’annoncer qu’une réunion crise a été programmée le 4 décembre prochain, afin de faire le point sur la sélection et son entraîneur.

« Le conseil de la DFB a adopté à l'unanimité une feuille de route pour recueillir, évaluer et discuter des résultats. Cela prévoit également de donner à l'entraîneur national la distance temporelle et émotionnelle nécessaire pour faire face à la situation actuelle de l'équipe nationale. Du point de vue sportif, il s’agira d’analyser les causes de la nette défaite à Séville. Lors de la réunion du conseil de la DFB le 4 décembre, Oliver Bierhoff, Directeur des équipes nationales et de l'académie, présentera et évaluera la situation actuelle de l'équipe nationale. Cela inclut les expériences de la défaite contre l'Espagne, mais aussi le développement global de l'équipe au cours des deux dernières années.La DFB fournira des informations sur les résultats des consultations et les prochaines étapes en temps opportun », peut-on lire sur le communiqué.