Allemagne : Le Hertha Berlin suspend lourdement Salomon Kalou

iGFM-(Dakar) La vague provoquée par la vidéo de Salomon Kalou n’a pas échappé à son club. Le Hertha Berlin dans un communiqué annonce des sanctions pour l’Ivoirien.

On vous l’apprenait plus tôt. Salomon Kalou dans une vidéo live que Facebook ce lundi a fait fi des gestes barrière contre le Coronavirus à son arrivée à l’entrainement. On peut le voir serrer la main de ses partenaires et se moquer de la maladie à coronavirus.

« Salomon Kalou a donné l’impression dans sa vidéo que les joueurs du Hertha BSC ne prennent pas au sérieux les règles de distance et d’hygiène prescrites par les autorités sanitaires« , lit-on.

« Avec sa vidéo, Salomon Kalou a violé les règles internes fondamentales de l’équipe et a montré un comportement qui ne correspond ni à la situation ni aux règles de conduite du club. Hertha BSC a donc décidé de le suspendre de l’équipe, des entraînements et des prochains matches avec effet immédiat« , poursuit la note.

Le joueur s’est excusé

« Je suis désolé si j’ai donné l’impression de ne pas prendre le coronavirus au sérieux. Je m’en excuse pour cela. C’est plutôt le contraire, parce que je suis particulièrement inquiet pour les gens en Afrique, parce que les soins médicaux sont loin d’être aussi bons qu’en Allemagne. J’étais content que nos tests soient tous négatifs, et je veux également m’excuser auprès de ceux qui sont dans la vidéo, qui ne savaient pas que je diffusais en direct et que je ne voulais pas mettre dans cette situation », s’est-il excusé.