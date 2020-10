mardi 13 octobre 2020 • 32 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Pape Diouf est aux anges. Le leader de la Génération consciente va participer au festival de la musique de Dresde.

Festival

« New African production remercie le Festival de musique de Dresde et le directeur du festival, Jan Vogler, d’avoir invité notre artiste, Pape Diouf, à se produire le 2 juin 2021 au Junge Garde dans la belle ville de Dresde, en Allemagne, lors de la 44e édition du Festival qui se déroule du 14 mai 2021 au 12 juin 2021. L’artiste légendaire Sting clôturera le Festival le 12 juin », lit-on dans le communiqué.

Dresde

Le festival de musique de Dresde est vraiment de classe mondiale et se concentre sur la diversité des genres et l’internationalisme et en 2021, il présentera 64 concerts dans 25 lieux. Nous attendons avec impatience 2021 avec beaucoup de joie et d’anticipation.