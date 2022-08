vendredi 12 août 2022 • 606 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon plusieurs médias sénégalais dont Pressafrik, la police de Dortmund (Allemagne) a ouvert le feu sur un jeune sénégalais de 16 ans. Ce dernier a rendu l'âme.

Selon la police, le jeune homme aurait attaqué ses agents avec un couteau lors d’une opération, à laquelle 11 policiers ont participé, et l’un d’eux lui a tiré dessus.



Des témoins interrogés par les enquêteurs



Les enquêteurs espèrent en savoir plus sur l’opération en interrogeant des témoins. Trois (3) superviseurs qui ont assisté à l’opération devraient être interrogés, ainsi que des policiers.



Cependant, un collectif de Sénégalais de Dortmund exige que la «lumière soit faite sur cette affaire». Selon nos compatriotes qui ont déjà manifesté dans la ville contre les violences policières, les autorités sénégalaises sur place n’en parlent pas.



Une nouvelle marche prévue ce vendredi par les Sénégalais



Document à l’appui, ils nous informent que si rien n’est fait, la victime sera interrrée ce 15 août à 12h alors que sa famille n’a pas encore été retrouvée ; et l’enquête risque d’être bouclée ». Ils interpellent les autorités sénégalaises et toute personne qui peut leur venir en aide.



Une autre marche est prévue demain vendredi 12 août par les Sénégalais pour manifester leur opposition à l’inhumation, renseigne nos confrères.