mardi 3 novembre 2020 • 362 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM-(Dakar) La collaboration entre Idrissa Seck et le régime de Macky Sall n’est pas approuvée à l’unanimité par les responsables du parti Rewmi. Dans sa parution du Jour, le journal les Echos rapporte des démissions en cascade de militants et la multiplication des désabonnements dans les groupes whatsapp de la cellule des cadres du parti.

Le journal a également précisé que Thierno Bocoum, l’ancien porte-parole Rewmi, par ailleurs président de l’Alliance Générationnelle pour les intérêts de la république, et souteneur d’Idrissa Seck lors de la dernière élection présidentielle a pris s’est distance avant de réaffirmer son ancrage dans l’opposition.

« Le combat au sein de l’opposition pour un Sénégal de justice, de démocratie et de développement continuera sans faiblesse, avec rigueur et responsabilité », a-t-il déclaré après l’annonce de la nomination d’Idrissa Seck à la tête du Conseil Économique, Social et Environnemental.