Alpha Dia, le mannequin qui lutte à Dakar contre le coronavirus

Au 11 mai, la fondation Alpha Dia, organisation à but non lucratif née en décembre 2019, a levé, depuis mi-mars, la somme de plus de 3 millions de francs CFA (4 573 euros), dont 2 millions remis au Centre de santé de Grand Dakar. « À partir de 2015, au cours de mes déplacements au Sénégal, je me suis demandé comment je pouvais mener de véritables actions sociales pour venir en aide aux plus démunis. J’ai donc créé ma propre fondation, à la fois immatriculée au Sénégal et en Allemagne. Notre travail est principalement axé sur les enfants des rues. Depuis que la crise sanitaire est installée, nous nous concentrons sur les personnes qui subissent les effets du confinement ou de la fermeture de certains services, en particulier à Grand Dakar, la commune dans laquelle j’ai grandi. Tout ceci me tient à cœur », explique Alpha Dia.

Fashions weeks

Né à Diokoul Diawrigne, dans le nord-ouest du pays, il n’a pas un an lorsque sa famille s’installe à Grand Dakar. Dix ans plus tard, il quitte le Sénégal pour rejoindre son père à Hambourg, en Allemagne. Celui qui court les fashions weeks internationales multiplie alors les shootings de luxe et défile pour Prada, Hugo Boss, Jacquemus, Heron Preston, Dries Van Noten, Salvatore Ferragamo, Givenchy, Adidas, Versace et a notamment posé pour le calendrier Pirelli 2017, a débuté sa carrière de modèle à l’âge de 21 ans, quelques mois après avoir été repéré par un photographe dans un restaurant de Hambourg.

Quand on lui demande qui sont ses inspirations dans l’industrie de la mode, il cite principalement des Africains : les mannequins et designers bissau-guinéens Armando et Fernando Cabral ainsi que le mannequin ivoirien Adonis Bosso. « Depuis que j’ai signé avec ma principale agence, Modelwerk, j’ai pu travailler dans de nombreux pays à travers le monde, en commençant par défiler pour la fashion week de Milan. C’est une chance, mais je n’oublie pas d’où je viens. Je suis un pur Sénégalais. Je ne peux pas fermer les yeux sur les problèmes qui existent là d’où je viens. Tout le travail mené avec la fondation fait partie de moi. »

Un million de masques

En Allemagne, l’organisme est géré administrativement par deux personnes. Sur le terrain, à Dakar, Alpha Dia emploie quatre personnes rencontrées par l’entremise de la chaîne locale Grand Dakar TV. La fondation, qui continue de recevoir des donations anonymes – de la part de « beaucoup d’abonnés sur Instagram et d’Africains de la diaspora », précise Alpha Dia –, a d’ores et déjà confectionné un million de masques en tissu. Et elle ne compte pas s’arrêter là : elle s’apprête à collaborer avec Hugo Boss dans le cadre de la fabrication et la distribution de masques à des influenceurs de mode pour sensibiliser le plus de monde possible sur son travail.