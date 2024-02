mardi 13 février 2024 • 573 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Fort de ses milliers de militants et sympathisants, le mouvement national And Liggey Sénégal ak Racine (ALSAR Sénégal) invite la classe politique à éviter tout nihilisme,populisme ou surenchère au moment où le pays est plongé dans une situation assez tendue.

Il est devenu techniquement et matériellement impossible de tenir le scrutin à la date du 25 février; c est une réalité objective sans parti pris.

Le mouvement national dirigé par le Président Mamadou Racine SY rappelle que le Sénégal est à la croisée des chemins.

De même, l'impact de la situation actuelle sur le plan économique et social reste considérable.

On ne compte plus les annulations de réunions , congrès ou autres séminaires internationaux que devrait abriter le Sénégal. Des points de croissance en moins si cette crise perdure.



Dans cette dynamique, ALSAR appelle tous les acteurs au réalisme et au pragmatisme pour la tenue d'un scrutin présidentiel ouvert et inclusif de nature à renforcer la cohésion et l'idéal d'appartenance à une nation forte, unie et résolument tournée vers le progrès collectif.