iGFM – (Dakar) Un milliard cinq cent millions (1,5 milliards) en billets noirs ont été saisis à Yenne, avec différentes coupures selon Libération qui donne l'info dans sa livraison de ce jeudi 29 avril 2021. Le même modus operandi avait eu lieu aux Mamelles en janvier dernier.

Les billets en cause de cette altération monétaire étaient en coupure de cinquante (50), cents (100) et cinq cents (500) euros.

Le Gri de la Division des investigations criminelles (Dic) a arrêté sept (7) suspects entre Dakar et Thiès après avoir infiltré le réseau.

En janvier dernier déjà, presque le même montant avait été intercepté au Mamelles