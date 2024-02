mercredi 24 janvier 2024 • 3377 lectures • 0 commentaires

iGFM (Yamoussoukro) Trois jours après la fin de match houleuse entre le Maroc et la RD Congo (1-1) dans le cadre de la 2e journée du groupe F de la CAN 2023, la Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict suite à l’altercation entre Walid Regragui et Chancel Mbemba.

Quatre matchs de suspension pour Regragui dont deux avec sursis



Et c’est le sélectionneur marocain qui a visiblement été désigné comme le seul coupable par le jury disciplinaire. D’après le média Arryadia repris par Afrikfoot, le technicien a en effet écopé de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis. La Fédération marocaine de football (FRMF) aurait fait appel de cette décision qui priverait Regragui du banc ce mercredi contre la Zambie (20h GMT) et du huitième de finale de la CAN.



Pour rappel, le demi-finaliste du Mondial 2022 était venu saluer Mbemba au coup de sifflet final. L’accusant de le prendre de haut et de le saluer sans le regarder, il l’avait ensuite retenu par le bras, ce qui avait déclenché un attroupement général. Le défenseur central congolais accusait visiblement aussi Regragui de l’avoir insulté, ce que le technicien a nié. La CAF a tranché, reste à savoir ce qu’il en sera de l’appel.