dimanche 4 février 2024 • 2365 lectures • 1 commentaires

Invité du grand jury de la Rfm de ce dimanche, Aly Ngouille Ndiaye s’est exprimé sur le report de l’élection présidentielle. Pour l’ex ministre de l’Intérieur, il n’est pas question que Macky Sall reste en poste au-delà du 2 avril prochain.

«Macky Sall ne sera pas en poste au-delà du 2 avril. C’est le 2 avril la fin de son mandat. C’est cela que la Constitution lui donne. Et elle ne lui donne pas la possibilité de prolonger son mandat. C’est lui-même qui l’a fait voter en 2016. La constitution ne donne même pas aux députés la possibilité de prolonger un mandat.m



Et je rappelle qu’en 2012, lorsqu’on pensait que le président Macky Sall pouvait changer son mandat, lui-même avait dit que son mandat expire le 2 avril 2012. Je le lui rappelle et je pense qu’il n'avait pas oublié (…) Il n’a pas encore pris la décision de rester au-delà du 2 avril 2024.»