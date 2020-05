Aly Ngouille Ndiaye suspend la délivrance des autorisations spéciales de circuler

IGFM – Le ministre de l’Intérieur annonce que la délivrance des autorisations spéciales de circuler est suspendue à compter de ce mercredi à 21 heures jusqu’à nouvel ordre, à l’exception de celle relative au transport de corps sans vie et celle pour raison de santé.

« La délivrance des autorisations spéciales de circuler est suspendue à compter du mercredi 20 mai 2020 à 21 heures jusqu’à nouvel ordre, à l’exception de celle relative au transport de corps sans vie et celle pour raison de santé », indique le ministre dans un communiqué.

Le ministre de l’Intérieur informe que « les contrevenants à ces nouvelles mesures verront leurs moyens de transport mis en fourrière, sans préjudice des amendes et sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur’’.

Il rappelle que l’arrêté numéro 9789 du 12 mai 2020, pris en application du décret numéro 2020-830 du 23 mars proclamant l’état d’urgence, interdit la circulation des personnes et des biens d’un département à un autre pendant toutes les heures, à l’exception de ceux de la région de Dakar.

Le communiqué note que « à la suite de l’exploitation des données issues de la gestion de la pandémie due au coronavirus, le ministre de l’Intérieur a relevé qu’à la date du 19 mai que plus de 80% sont dans le périmètre constitué par la région de Dakar et les départements de Mbour et Thiès’’.

En conséquence, le ministre de l’Intérieur invite les populations vivant dans ce périmètre à éviter les déplacements hors de ces territoires, particulièrement à l’occasion des préparatifs et au lendemain de la fête de Korité.