iGFM (Dakar) Les sanctions financières infligées aux lutteurs Ama Baldé, Gris Bordeaux, Ada Fass et Gougui Gui sont tombées.

Le Comité National de gestion (CNG) de lutte s'est réuni, ce mardi, dans ses locaux, pour statuer sur les combats tenus le week-end à l'arène nationale. Comme chaque mardi, le CNG a dévoilé les sanctions financières contre les lutteurs qui se sont affrontés, ce dimanche 30 juin 2024.



Ama Baldé a perdu 2,6 millions de francs CFA en raison d'un retard sur son temps de préparation mystique, d'une introduction du feu, d'un surplus de bouteilles dans l’enceinte...



Son adversaire, Gris Bordeaux, a lui perdu doublement. Hormis sa défaite, le Tigre de Fass a perdu 450.000 francs CFA à cause d’un dépassement de 25 minutes sur son temps de préparation mystique. Pire, le surplus de 4 minutes sur son temps de chorégraphie, lui a valu une déduction de 40.000. Ce qui fait un total de 490.000 francs CFA.



De leurs côtés, Gouye Gui et son tombeur Ada Fass ont perdu respectivement 1.080.000 et 1.010.000 de francs CFA.



Pour le premier lutteur cité, sa sanction est justifiée par un dépassement de temps de préparation mystique et un surplus de bouteilles dans l’enceinte de l'arène.



Pour le second, le CNG a mis en avant un dépassement de 45 minutes sur son temps de préparation mystique et un surplus de bouteilles qui a conduit à un dépassement de 11 minutes sur son temps de chorégraphie.