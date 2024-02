mercredi 7 février 2024 • 2878 lectures • 0 commentaires

Ce mercredi s’est tenu le conseil des ministres. Lors de la réunion, Macky Sall s’est exprimé sur le report de la présidentielle qui a ravivé la tension dans le pays.

La réunion du Conseil des ministres a finalement eu lieu ce mercredi. Elle a dû s’être tenue tard, puisque le communiqué officiel n’a pu être disponible que tard dans la soirée de ce mercredi.



Le texte officiel rapporte qu’à l’entame de sa communication, le Président de la République est revenu sur le vote par l’Assemblée nationale, de la proposition de loi fixant la nouvelle date du scrutin présidentiel au 15 décembre 2024.



«Le Chef de l’Etat a notamment renouvelé sa confiance au Premier Ministre Amadou BA et à l’ensemble des ministres, et demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions requises, pour l’organisation dans les meilleures conditions du scrutin présidentiel à la nouvelle date fixée», lit-on dans le communiqué.



Aussi, le Président de la République a, toujours selon le communiqué, « particulièrement réitéré sa détermination à poursuivre le dialogue avec tous les acteurs politiques et les forces vives de la Nation, en vue de renforcer, d’une part, notre démocratie à travers un processus électoral transparent, libre et inclusif et, d’autre part, la crédibilité de nos institutions.»



Macky Sall a aussi décidé d’engager les voies et moyens de mettre en œuvre un processus pragmatique d’apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la stabilité de la nation.



Et dans cette dynamique, il «a demandé au Gouvernement, notamment au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l’espace public dans la perspective du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle.»