mercredi 13 mars 2024 • 932 lectures • 0 commentaires

Politique 59 mins Taille

L’Alliance pour la République (Apr) a finalement pris sa décision pour ce qui concerne Amadou Bâ. Réunie en secrétariat exécutif ce mercredi, elle a finalement décidé de faire bloc derrière son candidat.

Dans son communiqué final, le secrétariat exécutif national de l’Apr «exhorte les responsables, militants et sympathisants de reprendre le travail politique et électoral, dans un élan unitaire et solidaire autour du candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar et de la Grande Majorité présidentielle, Amadou BA, pour une victoire éclatante au soir du 24 mars 2024», lit-on dans le texte.