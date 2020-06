Amadou Ba :  » Le président a toujours confiance en moi »

iGFM-(Dakar) «Je connais Ousmane Sonko parce qu’il a été mon collégue au impots et domaines, mais je ne suis pas fou pour le soutenir alors que je suis dans l’administration. C’est accusations me font rire.», C’est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba a encore réfuté les accusations selon lesquelles il serait le sponsor de la campagne présidentielle du président du Parti Pastef, Ousmane Sonko.

Amadou Ba a également profité de l’interview qu’il a accordé à la TFM pour répondre à ses détracteurs qui l’accusent également de lorgner le fauteuil du président dans le parti pour les prochaines elections. «Je me bats pour le président macky Sall et pour la continuité de sa vision. La loyauté est une vertu sur laquelle je ne transige pas. Et c’est cette loyauté qui me lie au Chef de l’Etat. Et je pense que, si je suis encore dans le gouvernement, C’est parce que le président de la République me fait encore confiance. », a déclaré Amadou Ba.

Le responsable de l’APR a également clos le débat sur ses relations supposées tendues avec ses camarades de parti. Il soutient qu’il n’a jamais tenu des propos discourtois à l’endroit de ses camarades de parti, et de Macktar Cissé en particulier comme le suppose certains.