mardi 11 avril 2023

iGFM- (Dakar) Le président du mouvement "And Taxawu Kaolack (ATAK) Amadou Diallo est d'avis qu'aujourd'hui le Sénégal traverse une situation où le 3e mandat du président Macky Sall devient un impératif. En tant que chef de parti, même s'il ne demande pas à être, c'est son parti, l'APR et les alliés de BBY qui doivent l'investir pour une 3e candidature.

"Je lance un appel à l'opposition. Le Sénégal nous appartient tous. C'est elle veut diriger ce pays, mais on ne peut pas le diriger en violant ses lois et réglements. Ce n'est pas possible. On dirige un pays avec le calme et la sérénité.

Aujourd'hui, ce que je vois au Sénégal, je pense que le président Macky Sall doit prendre ses responsabilités et discuter avec la jeunesse, aider les sénégalais. Eux aussi, ils doivent prendre leurs responsabilités à donner au président de la République un 3e mandat. Parce que le président Macky Sall, même s'il ne demande pas à être candidat, il est chef de parti. Je pense que les partis membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, vont appuyer sa candidature. En tant que président du Mouvement Attak à Kaolack, je travaillerai à la base pour rendre possible cette candidature du président Macky Sall pour un 3e mandat.

Avec Ousmane Sonko, le Sénégal vit une situation politique que l'on n'a jamais vécu jusqu'à présent. C'est pourquoi, la jeunesse commence à prendre conscience et à reculer. Parce que si la situation continue ainsi, nous allons tous perdre. Personne n'y gagnera.

Au niveau, le mouvement Attak travaille avec Benno Bokk Yakaar. Je soutiens le président Macky Sall depuis 2012. J'ai créé ce mouvement en 2018 pour apporter ma contribution au niveau de Kaolack. Parce que Kaolack a besoin de ses fils dignes. Nous sommes tous engagés pour soutenir le président Macky Sall".